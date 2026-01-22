インターネットやスマートフォンを使った買い物や契約が日常化する中、全国的に消費者トラブルの相談が多く寄せられている。兵庫県でも同様で、同県立消費生活総合センター（神戸市中央区）によると、2025年4月から10月までの半年間に同センターに寄せられた苦情や相談は2万7千件超。このうち半数近くが60歳以上からの声で、高齢者を中心に被害が広がっているのが現状だ。同センターによると、相談内容で特に目立つのが、ネッ