手にしたボーナスを実際に自分のものにできるかは、家庭内のパワーバランスによって大きく変わるようだ。投稿を寄せた埼玉県の40代男性（年収500万円）は、防災関連企業に勤務している。（文：長田コウ）「家の収入として我が家の財務大臣（妻）が管理するので…」今年度のボーナスは、自身の仕事ぶりが正当に評価された結果となったようだ。「昨年度の賞与支給額は社員評価（A）で約47万、今年度は社員評価（A＋）で約50万でした