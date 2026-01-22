「僕、たぶん前世は犬です。人の匂い嗅ぐの好きやし、噛み癖もあります（笑）。そんなワンコな僕をはっすん（大橋和也）は受け止めてくれるんです。はっすんからしたらもう受け止めきれへんわ、ってなってると思うけど（笑）」いろいろな犬を演じながら告白してくれたのは、ドラマ『マトリと狂犬』の主人公・梅沢恭之介を熱演中の西畑大吾（29）。なんと梅沢は半グレ集団の一味で麻薬の売人、という衝撃的な役柄だ。「まさか自分が