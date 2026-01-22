お祝いの気持ちで駆けつけたはずの結婚式が、絶縁のきっかけになることも。静岡県の50代女性は、数十年前の学生時代に経験した、結婚式の残念なエピソードを振り返った。当時、地方在住だった女性。都内の式場で行われる友人の結婚式に参列するため、新幹線を利用して会場へと向かった。お祝いの気持ちは人一倍強く、準備を万端に整えて当日を迎えたという。（文：湊真智人）「片道の特急券はおろか乗車券にも遠く及ばない金額だっ