エンジンオイル添加剤の代表格として知られる「スーパーゾイル」は、独自技術により極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤。エンジン内部のフリクションを大幅に低減させ、効率よく性能を発揮できるよう促す、いわばエンジンのアンチエイジング・サプリメントだ。ということは逆に、まだそこまでヤレていないエンジンだと、その効果はあまり感じられないかも！？走行距離約4万kmの国産車