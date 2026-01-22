スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」として巨人の新人全選手を紹介する。第２回は育成ドラフト５位の知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝。＊＊＊知念は新人合同自主トレのノックで、真っ先に守備位置へ走り出す。巨人のドラフト指名選手１１人で最年長の２５歳は、新人の良き兄貴分として存在感を放つ。「なんとか支配下を取らないと。この１、２か月、死ぬ気で、人生かかってるつもりで本気にならないと