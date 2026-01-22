れいわ新選組の山本太郎代表（東京選挙区）は２１日、参院議員を辞職した。都内で記者会見し「多発性骨髄腫の一歩前の段階だ。進行すれば命を奪われる可能性もある。いったん辞職し、健康を取り戻すことを目指す」と述べた。党代表は続投する考えを示した。「すみません、遅くなりました〜」という軽やかな声ととも８分遅れでスタートした会見。山本代表は健康不安もなんのその、２時間以上にわたってしゃべり倒した。病状につ