２０２２年７月に奈良市で参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相＝当時（６７）＝を銃撃し殺害したとして、殺人や銃刀法違反などの罪に問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判で奈良地裁（田中伸一裁判長）は２１日、「多数の聴衆がいる現場で銃を発射した悪質性は、他の事件と比べても著しく重い」として求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。この日行われた裁判を、古田尚記者が傍聴席から見た。髪の毛を後ろで束ね