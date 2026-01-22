３年目の目標楽天古謝「完走」楽天の古謝樹投手（２４）が２１日、本拠地の楽天モバイルで自主トレを公開。昨季７勝の左腕は、プロ３年目の目標に「完走」を掲げた。昨季は先発陣ではチーム最多の白星も、投球回数は１０７で規定投球回には届かず。不振で２軍落ちも味わうなど「完走」することはできなかった。調子の波が大きくなる最大の原因は、体力不足によるフォームの乱れ。このオフは「課題をつぶす」と、走り込みや体