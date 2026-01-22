◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）連敗を止めた大の里。背中に浴びる国技館の大歓声。ＮＨＫの解説では黙っていたが、大の里の画面越しの目には光るものがあったと感じた。開き直ったのだろう。右かいな（腕）を固めて当たった。連敗中は影を潜めていた当たりがあったから右を差して左を押っ付けながら前に出れた。痛みはあるものの相撲が取れる状態ということで土俵に上がり続けた。自分の力で苦境を克服し