◆Ｗ杯ジャンプ２１日山形のアリオンテック蔵王シャンツェで女子個人第２０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が、９３・５メートル、９２・５メートルの合計２０６・８点で９位だった。１回目４位から順位を落としたが、課題の飛型点で高得点を出し、慣れ親しんだ国内で２月のミラノ・コルティナ五輪に向けて復調気配を示した。２０日の個人第１９戦で今季６