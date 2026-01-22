◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１月２１日、小倉競馬場クリスマスパレード（牝５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父キタサンブラック）は小倉競馬場の芝コースで最終追い切りを行った。加藤士津八調教師は「うまく輸送をこなしてくれたし、順調です。（１４日に）小倉に着いてからも問題なく調整が出来ています」と評価した。重賞初制覇となった２４年の紫苑Ｓ・Ｇ２は開幕週の