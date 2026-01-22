女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が21日、インスタグラムを更新。プールショットを公開した。小池は「寒すぎるとあったかい夏が恋しいね今日もおつかれさま」とつづり、プールに入る姿を公開した。この投稿に「超カワイイ」「キレイ」「里奈ちゃん癒し可愛い過ぎる〜」などのコメントが寄せられている。