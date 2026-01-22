全日本スキー連盟事務局は21日、スノーボードの平野歩夢選手の状態について発表しました。平野選手は17日にスイスで行われたスノーボード・ハーフパイプワールドカップ第5戦の決勝で1回目演技中に転倒し、2回目の演技を棄権しました。転倒時は顔部と下半身部を強打。19日に帰国後、医療機関にて検査を行ったところ、複数箇所の骨折や打撲の診断を受けましたが、骨折はズレがなく大きな範囲ではないことが確認できたため、いずれも