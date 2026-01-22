俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜後11：59〜深0：54※全11話）の第3話が、きょう22日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】神妙な面持ちの鷲尾武尊（勝地涼）と美羽（瀧本美織）本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他