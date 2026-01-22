◇サッカー AFC U23アジアカップ 中国-ベトナム(日本時間20日、サウジアラビア)U23アジアカップ全勝で準決勝まで進んだベトナムは中国と対戦し0-3で敗れました。ベトナムはグループステージ、サウジアラビアに1-0で勝利、キルギス共和国とヨルダンにも勝利しA組1位でノックアウトステージに進むと、準々決勝はUAEに3-2で勝利しました。そして準決勝、中国と対戦したベトナムは33分、DFのグエン・ヒエウ・ミン選手が相手と競り合っ