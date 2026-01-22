グラビアモデル宇佐美なお（27）が21日、インスタグラムを更新。グラビアショットの撮影の様子を公開した。宇佐美は「この衣装も大好きなんだよなー…暗いお部屋での展開も最高にいいですよ…」とつづり、胸元＆美脚あらわな黒のホルターネックの衣装で撮影をする様子を動画で公開した。この投稿に「魅力的だよ」「一言でいうとカッコいい」「ナイスショット」「表情がとても素敵で魅力的です」などのコメントが寄せられている。