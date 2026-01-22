THE ALFEEの配信番組『Come on! ALFEE!! ～燦然(三千)と輝く、天(10)地創造のSeason10！』（スカパー！SPOOX）の第1回が、1月20日に生配信された。待望の配信にファンが歓喜の声が寄せられ、配信当日は桜井 賢（Vo/Ba）の誕生日の当日でもあることから、多くのお祝いメッセージが寄せられた。 （関連：吉井和哉、THE ALFEE、BUCK∞TICK、Ooochie Koochie、及川光博……毎年恒例／地元開催の年末ライブ）