JR東海によりますと、雪の影響で、東海道新幹線の「名古屋～京都」間の上下線で速度を落として運転を行う予定だと発表しました。 【写真を見る】【東海道新幹線】名古屋～京都で速度を落として運転予定 35分程度の遅れ見込み このため、現地を走行する列車に35分程度の遅れが見込まれるということです（22日午前5時55分現在）。