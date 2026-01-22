WTTスターコンテンダードーハの女子ダブルスでは大藤／横井ペアが優勝を飾った(C)Getty Images国際卓球連盟（ITTF）による、2026年第4週の世界ランキングが発表された。日本女子では、上位の顔ぶれに順位の変動は無く、最高位となる7位に張本美和、9位・伊藤美誠、10位・早田ひながトップ10に名を連ねている。【動画】巧みなカット技術とステップワーク！カットマン佐藤瞳が蒯曼を下した試合のハイライトを見るさらに11