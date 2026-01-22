大谷の価値は唯一無二。ドジャースの成功がそれを物語っている(C)Getty Imagesワールドシリーズ（WS）3連覇へ補強の手を緩めていない。現地時間1月19日、米スポーツ専門局『FOX Sports』でアナリストを務めるベン・バーランダー氏は、自身のポッドキャスト番組「Flippin’ Bats」で、カブスからFAとなっていたカイル・タッカーのドジャース移籍報道に反応。同球団の中で生まれている好循環を絶賛した。【写真】世界一の女神た