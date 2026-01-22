【サンパウロ共同】スペイン通信は21日、米政府関係者の話として、ベネズエラのロドリゲス暫定大統領が近く米ワシントンを訪問すると報じた。具体的な日程など詳細は不明。実際に訪米すればベネズエラの政権運営や石油売却などを巡るトランプ大統領との首脳会談の有無が焦点となる。ロドリゲス氏は米国に連行されたマドゥロ大統領の解放を目指し、トランプ政権との協力を進めている。公の場では米国への対抗姿勢を崩していない