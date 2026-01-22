フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、1月21日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。大人になって全く役に立たない勉強をする必要があるのか、との問いに、数学科出身の神田は「私はすごい優雅に感じるんです」と語った。番組は今回、「受験勉強を頑張った女vs.逃げ回った女」をテーマに進行。大妻中学校・高等学校、学習院大学卒の神田は“頑張った女”の一人として出演した。中学校受験