21日夜、愛知県岡崎市で住宅が全焼する火事があり住人2人と連絡が取れておらず警察が確認を進めています。 警察によりますと21日午後10時40分ごろ、岡崎市井沢町の住宅で「火が出ています」と110番通報がありました。 消防車など13台が出動し火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1軒が全焼しました。 この住宅には73歳の男性とその息子（51）と孫2人の合わせて4人が暮らしていて、このうち、73歳