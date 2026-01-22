報道陣の取材に応えるデンマークのラスムセン外相（左）＝21日、コペンハーゲン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】デンマークのラスムセン外相は21日、同国自治領グリーンランドを巡り、トランプ米大統領がスイス・ダボスでの演説で改めて領有に意欲を示したことを受け「領土に関する基本原則で妥協するつもりはない」と反発した。トランプ氏が武力行使を否定したことについては「前向きなことだ」と評価した。英紙ガーディアン