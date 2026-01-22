浜岡原発をめぐるデータ不正問題で、静岡県御前崎市など周辺4市の市長らが21日、中部電力への指導を強化するよう国へ要請しました。浜岡原発をめぐっては、国の再稼働審査で中部電力が耐震設計に関する地震データを不正に操作した問題が明らかになっています。この問題で、浜岡原発が立地する御前崎市の下村勝市長を含む周辺4市の市長らは21日、原子力規制庁の金子修一長官を訪問し、中部電力への指導・監督を強