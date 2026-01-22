40年前に想像した「未来のスポーツセダン」の形が40年越しに輝く国内外で開催されるモーターショーですが、その多くがメーカーごとの最新技術や環境への取り組み、そして近未来像が投影されます。ただし、すべてが市販されるわけではなく、時代の変化などから登場が幻となったモデルも多くあります。1985年の第26回「東京モーターショー」にトヨタが展示した「FXV コンセプト」も、まさにそうした幻のモデルとして、登場から