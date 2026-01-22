NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4837.50（+71.70+1.50%） 金２月限は続伸。時間外取引では、グリーンランドを巡る欧米の対立を受けて買い優勢となり、一代高値を更新した。欧州時間に入ると、買いが一巡し、もみ合いとなった。日中取引では、米大統領が演説でグリーンランド取得に武力行使をしないとしたことを受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS