【ダボス共同】欧州連合（EU）欧州議会は21日、EUが南米の関税同盟メルコスル（南部共同市場）と署名した自由貿易協定（FTA）について、最高裁に当たる欧州司法裁判所に法的意見を求める決議を可決した。議会は結論が出るまでFTAを承認しない見通しで、発効が大幅に遅れる可能性がある。EUとメルコスルは今月、交渉開始から25年以上かけてFTAの署名にこぎ着けた。ただ、EUでは南米から安価な農産物が流入すると懸念が根強く、