札幌・南警察署は2026年1月21日、窃盗の疑いで札幌市手稲区に住む無職の男（55）を逮捕しました。男は2025年12日1日午前10時ごろから12月4日午前10時ごろまでの間、札幌市南区にある建設会社の物置内に保管されていた金属などを切断する充電式ディスクグラインダー一式（時価約6万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男は工具が盗まれた会社の元従業員で、2025年12月6日に会社の関係者が交番を訪れ「