寒い冬でも札幌にいながら道の駅グルメが楽しめます。道内１３の道の駅の人気店が一堂に会するイベントが１月２１日から始まりました。どんなものが堪能できるのでしょうか。（佐々木アナウンサー）「いい香りが漂ってきました。津別町名物のクマヤキです！特別にこの場所でいただきます。生地の食感とあんこが相性抜群」普段、津別町でしか食べられない味を求める客で行列ができていました。 大丸札幌店で２１日から始ま