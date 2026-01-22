生活環境は、がらりと一変した。銀行員からプロ野球選手へと華麗なる転身を成し遂げた、異色のキャリアを持つ川田は「1年間、1軍に居続けることが目標」とシンデレラストーリーを描く。本気でプロ入りを意識したのは昨年1月。それまでもプロは目標に掲げていたが、四国銀行の亀岡洋介監督からプロのスカウトが来ていることを告げられ、目の色が変わった。「（以前にも）スカウトの方は来ていたみたいだが、監督が隠していた（