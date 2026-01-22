埼玉県所沢市の球団施設で新人合同自主トレに参加した西武ドラフト3位・秋山（中京大）は、最強寒波もどこ吹く風だ。北海道登別市出身のルーキーは、軽快なバッティングを披露。「寒いことは寒いが、しっかり準備すれば大丈夫」と、春季キャンプへ準備を進めた。入寮前は地元で雪上ランなど制限のある中で練習を行ってきただけに、雪のない環境で水を得た魚のように練習に打ち込む。キャンプインへ「ケガなくやり切りたい」と