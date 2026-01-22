「プロレス・スターダム」（２１日、後楽園ホール）プロレス再デビューを果たしたフワちゃんが、タッグマッチでＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子王者の朱里と初対戦し、１１分５９秒サソリ固めで敗れた。ドロップキックやブレーンバスター、卍字固めと果敢に攻めたが、強烈なキックを浴び、サソリ固めを決められると「痛いっ！」と悲鳴を上げてもん絶。「くそー。朱里さんは噂には聞いてたが、肉も骨も衣装も壊された」と強さ