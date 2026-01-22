ファンの声援を浴び、覚悟と決意を新たにした。DeNA・山崎が川崎市内で行う合同自主トレをファンに公開し、球場では約400人が見守った。「ファンの皆さんの前で練習できることはプロ野球選手として非常にうれしいこと。こういう刺激って絶対に必要だと思う」高度3000メートル相当の低酸素状態で心肺機能を強化するメニューでは、苦しさのあまり動きが止まってしまう場面も。すると、ファンが拍手と「頑張れ！」の声で背中を