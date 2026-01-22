アマチュアボクシングを統括する日本ボクシング連盟と、プロの日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２１日、東京科学大病院と医療および研究事業で連携する覚書を締結したと発表した。ボクシング界では昨年８月のプロ興行に出場した２選手が試合後に死去する事故があり、アマでも練習後に急性硬膜下血腫で開頭手術を受ける事案が発生。救急搬送やデータ蓄積などで病院と連携するが、日本連盟の仲間達也会長は都内で会見し「