「大相撲初場所・１１日目」（２１日、両国国技館）再入幕の元大関朝乃山が平戸海を寄り切り、２０２４年春場所以来となる幕内で勝ち越した。亡き恩師の命日に、初めて幕内勝利を届けた。賜杯争いでも首位を１差で追う。横綱大の里は関脇霧島を寄り切り、連敗を３で止めて７勝目。豊昇龍は関脇高安をとったりで逆転して勝ち越した。新大関安青錦は伯乃富士を下手投げで退けて２敗を死守。大関琴桜は隆の勝に寄り切られ４敗目を