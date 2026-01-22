3年目の楽天・古謝が、仙台市内で自主トレを公開した。体幹と下半身強化に重点を置き「まずは一年間ケガなく、健康な体で完走することを目標にしていきたい」と自身初の規定投球回到達を誓った。日米通算165勝の前田健やメジャー通算44勝のウレーニャらが加わり、先発争いは熾烈（しれつ）。23年ドラフト1位左腕は「技術や経験値、注目度などは天と地の差。自分は何としてでもしがみつきたい」と闘志を燃やした。