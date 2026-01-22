菊花賞8着以来のジョバンニは坂路単走でしまいをサッと伸ばし、4F53秒9〜1F12秒6をマーク。杉山晴師は「先週はリズム良く折り合いがついていたけど、今朝もきびきび動けていました」と納得の表情。昨年はクラシック3冠に皆勤出走し、皐月賞の4着が最高着順だった。「前走は距離を敗因にしたくはないが、少なからず影響はあったと思う。中山は走り慣れたコースなので結果を出したい」と意気込んだ。