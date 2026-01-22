ダービー18着以来のファウストラーゼンは須貝厩舎に転厩して初戦を迎える。最終追いは初コンビを組む横山武が栗東に駆けつけ、CWコースで単走。馬なりのままシャープに伸び、ラスト1F10秒8はこの日の最速だった。鞍上は「雰囲気はいいと思う。癖もなく、最後もいい脚を使えていました」と手応えをつかんだ様子。「今回は転厩初戦、僕自身も初めて騎乗するので馬具を外して先入観なく騎乗したい。リズム良く運ぶレースを意識し