「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（２１日、アリオンテック蔵王シャンツェ）高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は９３・５メートル、９２・５メートルの２０６・８点で９位だった。第１９戦を制した丸山希（北野建設）は９２メートル、９２・５メートルの合計２０８・９点で８位。リザ・エダー（オーストリア）が２２７・９点で、自身初勝利を挙げた。長く苦戦してきた課題に光が差し込んだ。バチンと着地する大きな音ととも