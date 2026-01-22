演歌歌手藤原浩（65）が14日に新曲「十勝で待ってる女です／おんなの忘れ酒」を発売した。戦後歌謡界をけん引し、国民栄誉賞を受賞した作曲家遠藤実氏の最後の内弟子としてデビューしてはや32年。歌手人生を振り返ると、最大のピンチはコロナ禍だったという。3回連載の2回目。【松本久】◇◇◇−デビューして32年で5月から33年目に入ります。これまでの歌人生を振り返って最大のピンチは何ですかピ