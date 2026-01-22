巨人の育成３位・松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝が２１日、休日返上で思わぬ“恩恵”を受けた。新人合同自主トレは２０日に第２クールが終了。この日は休日にもかかわらずＧ球場で体を動かすと、日米通算２００勝の田中将とのキャッチボールが実現。一日も早く支配下登録を勝ち取って、将来的にはマーくんとのバッテリー結成を実現すると意気込んだ。１８歳の高卒ルーキー・松井蓮が、雲の上の人が投じたボールに目を凝ら