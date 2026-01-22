◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）東前頭１６枚目の朝乃山（３１）＝高砂＝が幕内で１１場所ぶりの勝ち越しを決めた。東同６枚目・平戸海（２５）＝境川＝を寄り切り、２０１７年に急逝した富山商相撲部時代の恩師・浦山英樹さん（享年４０）の命日に白星を挙げた。左膝の大けがを乗り越え、９場所ぶりに再入幕を果たした元大関は、優勝争いでも２敗の新大関・安青錦、平幕・熱海富士、阿炎を１差で追いかける