フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、1月21日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。中学受験を頑張った話を披露したが、くりぃむしちゅー・上田晋也から「勉強は頑張ったんでしょうけど、人間としては嫌いです」とツッコまれた。番組は今回、「受験勉強を頑張った女vs.逃げ回った女」をテーマに進行。大妻中学校・高等学校、学習院大学卒の神田は“頑張った女”の一人として出演した。街