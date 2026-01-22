オールカマー2着から臨むドゥラドーレスは坂路で単走。力強い脚さばきで4F52秒6〜1F11秒9をマークした。宮田師は「朝イチの走りやすい馬場を考慮しても、いい動きと言える内容だった。着実に状態は上がってきている」と評価。続けて「この2週でシルエットや肌ツヤが良くなっていて、いい状態」と好調をアピールした。昨年は重賞で3連続2着。悲願の重賞獲りへ「明け4歳世代は強いけど、この世代も強いので、気後れせずに勝負し