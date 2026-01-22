アメリカのトランプ大統領は、グリーンランドの領有をめぐり、2月1日からヨーロッパ8か国に課すとしていた関税について「発動しない」と表明しました。トランプ大統領は21日、スイスでNATOのルッテ事務総長と会談を行いました。トランプ氏はその後、SNSに「グリーンランドと北極圏全体に関する将来の枠組みについて合意した」と書き込み、「2月1日に発効予定だった関税は発動しない」と明らかにしました。トランプ氏は「この解決策