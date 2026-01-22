一昨年の覇者チャックネイトがWコースで上々の動きを見せた。併せたジェイパームス（6歳オープン）には2馬身遅れたが、馬なりで5F65秒4〜1F11秒6をマーク。堀師は「ここ目標に順調に乗り込んで、カイ食い、健康状態は良好。厳寒期だが、しっかりめの追い切りで、この馬としては動けている」と語った。本番で手綱を握るのは今週からJRA短期免許を取得するレイチェル・キング（35＝オーストラリア）。同馬と臨んだ24年の当レース