NECナイメーヘンは１月20日、アウェーでデ・トレファーズに２対１で辛勝し、KNVBカップ準々決勝に駒を進めた。MF佐野航大はフル出場。FW小川航基は70分からプレーした。アマチュア１部リーグ（オランダ３部リーグに相当）のデ・トレファーズ（フルースベーク）と、NECのスタジアムは13キロしか離れてない。ヤスパー・シレッセンはデ・トレファーズのアカデミーからNEC、アヤックスへとステップアップし、オランダ代表の名GKに