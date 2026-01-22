サイモンザナドゥは2週連続で池添を背にCWコースで併せ馬。先行する形から最後はいっぱいに追われ、迫る僚馬サントルドパリ（3歳1勝クラス）と併入した。時計は6F84秒2〜1F11秒5。小林師は「先週に引き続いてジョッキーが乗り、凄く良かったです。今朝はしっかりやろうという指示通り、最後まで動けていました」と満足げ。ここ2走は重賞で2着続き。「仕上がりとしては言うことない。今年はこの馬にとって輝ける年にしたい」と